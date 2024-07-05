Об этом украинский гарант вечером, 5 июля, рассказал во время традиционного вечернего обращения к украинцам.

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Президент поблагодарил за выполнение договоренностей по ПВО

Глава государства начал свое обращение с благодарности нашим партнерам за выполнение договоренностей по ПВО.

Мы ставили себе задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита, и сегодня начало этого,

– сказал он.

Зеленский поблагодарил Германию за Patriot, который уже в Украине. По его словам, это "сильная новость".

И еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших "Петриотов". Работаем дальше, и будут обязательно новые решения. Украинцы уже доказали, что нет таких российских ракет, которые мы не могли бы сбить. И максимум делаем, чтобы российский террор проиграл,

– подчеркнул гарант.

Также Владимир Зеленский рассказал, что провел сегодня совещание по нашей ракетной программе. Он поблагодарил всех, кто работает ради нее и "приближает абсолютно справедливую нашу способность действительно ощутимо отвечать России на эту агрессию".

"Это вопрос глобальной стабильности и безопасности – чтобы каждый в Кремле знал, что безнаказанными они не останутся", – подчеркнул президент.

Еще одним событием сегодня была присяга новых судей. В частности, речь идет о 248 судьях. По словам президента, все они уже начинают работу.

Кроме этого, лидер Украины принял сегодня участие в работе Конгресса местных и региональных властей Украины. Он отметил, что там были и чиновники, представители различных органов центральной власти.

Он отметил, что в ближайшее время они должны подробно представить обществу все предложения относительно того, как поддержать людей, наши общины, украинские компании в условиях жестких дефицитов электричества.

"Есть уже изменения в законодательство, которые подготовлены и будут проголосованы. Есть решения правительства. Есть новые кредитные программы – полностью беспроцентные кредиты для людей и дешевые и лояльные кредиты для бизнеса. Все это должно заработать как можно быстрее", – отметил президент.

По его словам, есть сосредоточенность и на переговорах с европейскими партнерами, чтобы увеличить объем импорта электричества. Президент подчеркнул, что продолжается работа и по восстановлению энергообъектов.

Также Зеленский отметил, что ответственность за все части комплексного пакета решений по энергетике будет персональной для всех чиновников. Он отметил, что дополнительные потребности общин обязательно должны быть учтены.

Я благодарю всех, кто работает на сто процентов ради нашего государства и людей! Я благодарю каждого, кто бьется ради Украины как ради себя!

– резюмировал гарант.