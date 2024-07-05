Про це український гарант ввечері, 5 липня, розповів під час традиційного вечірнього звернення до українців.

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Президент подякував за виконання домовленостей щодо ППО

Глава держави почав своє звернення із подяки нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО.

Ми ставили собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита, і сьогодні початок цього,

– сказав він.

Зеленський подякував Німеччині за Patriot, який уже в Україні. За його словами, це "сильна новина".

І ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших "Петріотів". Працюємо далі, і будуть обов'язково нові рішення. Українці вже довели, що немає таких російських ракет, які ми не могли б збити. І максимум робимо, щоб російський терор програв,

– наголосив гарант.

Також Володимир Зеленський розповів, що провів сьогодні нараду щодо нашої ракетної програми. Він подякував усім, хто працює заради неї та "наближає абсолютно справедливу нашу здатність дійсно відчутно відповідати Росії на цю агресію".

"Це питання глобальної стабільності та безпеки – щоб кожен у Кремлі знав, що безкарними вони не залишаться", – підкреслив президент.

Ще однією подією за сьогодні була присяга нових суддів. Зокрема, йдеться про 248 людей. За словами президента, усі вони вже розпочинають роботу.

Крім цього, Лідер України взяв сьогодні участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад України. Він зазначив, що там були й урядовці, представники різних органів центральної влади.

Він наголосив, що найближчим часом вони повинні детально представити суспільству всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, наші громади, українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики.

"Є вже зміни до законодавства, які підготовлені та будуть проголосовані. Є рішення уряду. Є нові кредитні програми – повністю безвідсоткові кредити для людей і дешеві й лояльні кредити для бізнесу. Все це має запрацювати якнайшвидше", – зазначив президент.

За його словами, є зосередженість й на перемовинах з європейськими партнерами, щоб збільшити обсяг імпорту електрики. Президент підкреслив, що триває робота і щодо відновлення енергооб'єктів.

Також Зеленський зазначив, що відповідальність за всі частини комплексного пакета рішень щодо енергетики буде персональною для всіх урядовців. Він наголосив, що додаткові потреби громад обовʼязково повинні бути враховані.

Я дякую всім, хто працює на сто відсотків заради нашої держави і людей! Я дякую кожному, хто бʼється заради України як заради себе!

– резюмував гарант.