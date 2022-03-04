Данилов во время прямого эфира подчеркнул, что ему очень жаль, что сегодня кто-то не хочет закрывать нам небо.

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"На самом деле мы сегодня воюем за всю Европу", – сказал секретарь СНБО.

Он также поблагодарил страны, которые нас поддержали и помогают.

Наши ребята сегодня держат это небо на своих руках, ценой жизни. Каждый день у нас гибнут люди, потому что не могут закрыть небо над Украиной. Но мы и это пройдем. Мы обязательно будем победителями в этой войне,

– заявил Данилов.

По его мнению, пройдет время, все станет на свои места и некоторым будет стыдно за то, что они не смогли принять это решение (закрыть небо над Украиной – ред).

Ранее Михаил Подоляк прокомментировал слова НАТО о закрытом небе. В частности, советник главы Офиса Президента сказал, что будут работать с западными партнерами, чтобы закрыть небо над Украиной. По его словам, Украина платит самую большую цену – платит своими детьми.

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