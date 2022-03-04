Данілов під час прямого ефіру наголосив, що йому дуже шкода, що сьогодні хтось не хоче закривати нам небо.

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"Насправді ми сьогодні воюємо за всю Європу", – сказав секретар РНБО.

Він також подякував тим країнах, які нас підтримали та допомагають.

Наші хлопці і дівчата сьогодні тримають це небо на своїх руках, ціною життя. Кожен день у нас гинуть люди, бо не можуть закрити небо над Україною. Але ми й це пройдемо. Ми обов'язково будемо переможцями в цій війні,

– заявив Данілов.

На його думку, пройде час, все стане на свої місця і декому буде соромно за те, що вони не змогли прийняти це рішення (закрити небо над Україною, – ред).

Раніше Михайло Подоляк прокоментував слова НАТО про закрите небо. Зокрема, радник глави Офісу Президента сказав, що будуть працювати з західними партнерами задля того, щоб закрити небо над Україною. За його словами, Україна платить найбільшу ціну — платить своїми дітьми.