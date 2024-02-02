В сети предполагали, что во время этого заседания могут объявить об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако этого не произошло. На фоне этих слухов в Центре противодействия дезинформации просили воздерживаться от распространения "инсайдов", чтобы не создавать фейки.
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Что обсуждали на Ставке
На Ставке коснулись важных аспектов военного обеспечения Украины. В частности, первым вопросом было украинское производство дронов. Удалось составить план на 2024 год и спланирован дополнительный бюджет именно на дроны.
Также участники прослушали доклад – вице-премьер-министра Михаила Федорова и министра обороны Рустема Умерова.
Всего на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство,
– написал президент.
Он также поблагодарил всех, кто работает в этой сфере и управляет дронами на фронте.
Второй вопрос – снаряды.
Зеленский отметил, что говорили о производстве и импорте. По его словам, увеличиваются контракты и принимаются меры для ускорения производителей.
Кроме этого, прослушали доклад главы Минобороны.
Ситуация на фронте
Ситуация на ключевых направлениях фронта стала третьим вопросом, который обсудили участники Ставки.
Авдеевка – особенно сложно,
– подчеркнул Зеленский.
Докладывали Главнокомандующий Валерий Залужный и командующие по направлениям – Москалев, Сырский.
Зеленский поблагодарил наших защитников и рассказал, что продолжается работа с партнерами для усиления поддержки.
Украина наращивает количество фортификаций
Четвертый вопрос повестки дня на Ставке – фортификации, а именно их наращивание. Участники прослушали доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по финансированию и доклад министра обороны по срокам выполнения задач.
Президент Украины отметил, что реализация может быть быстрой.
Последний вопрос – энергетика
На Ставке также рассмотрели вопросы энергетики, а именно восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги.
Докладывали Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков и представители энергокомпаний – Алексей Чернышев и Владимир Кудрицкий.
Проходим этот отопительный сезон стабильно,
– отметил президент.
Напоследок он отметил, что устойчивость нашего государства и каждой ее системы – это обязательная предпосылка силы Украины.
Данилов прокомментировал новое отечественное оружие
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о новых образцах оружия, которые уже выпускает Украина. Он убежден: наше государство делает впечатляющую технику.
- По его словам, частный бизнес взялся за производство военной техники. Образцы, которые уже есть в промышленном производстве, поражают. Речь идет не только о коптерах, которые движутся в воздухе, но и о надводных и подводных дронах, а также роботизированные системы. Всем им найдется место в Силах обороны.
- Секретарь СНБО объяснил, что война, которая началась два года назад, и та, которая продолжается теперь, – достаточно отличные. Сейчас используется множество новых средств поражения и наблюдения, причем с обеих сторон.