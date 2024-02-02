В сети предполагали, что во время этого заседания могут объявить об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако этого не произошло. На фоне этих слухов в Центре противодействия дезинформации просили воздерживаться от распространения "инсайдов", чтобы не создавать фейки.

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Что обсуждали на Ставке

На Ставке коснулись важных аспектов военного обеспечения Украины. В частности, первым вопросом было украинское производство дронов. Удалось составить план на 2024 год и спланирован дополнительный бюджет именно на дроны.

Также участники прослушали доклад – вице-премьер-министра Михаила Федорова и министра обороны Рустема Умерова.

Всего на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство,

– написал президент.

Он также поблагодарил всех, кто работает в этой сфере и управляет дронами на фронте.

Второй вопрос – снаряды.

Зеленский отметил, что говорили о производстве и импорте. По его словам, увеличиваются контракты и принимаются меры для ускорения производителей.

Кроме этого, прослушали доклад главы Минобороны.

Ситуация на фронте

Ситуация на ключевых направлениях фронта стала третьим вопросом, который обсудили участники Ставки.

Авдеевка – особенно сложно,

– подчеркнул Зеленский.

Докладывали Главнокомандующий Валерий Залужный и командующие по направлениям – Москалев, Сырский.

Зеленский поблагодарил наших защитников и рассказал, что продолжается работа с партнерами для усиления поддержки.

Украина наращивает количество фортификаций

Четвертый вопрос повестки дня на Ставке – фортификации, а именно их наращивание. Участники прослушали доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по финансированию и доклад министра обороны по срокам выполнения задач.

Президент Украины отметил, что реализация может быть быстрой.

Последний вопрос – энергетика

На Ставке также рассмотрели вопросы энергетики, а именно восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги.

Докладывали Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков и представители энергокомпаний – Алексей Чернышев и Владимир Кудрицкий.

Проходим этот отопительный сезон стабильно,

– отметил президент.

Напоследок он отметил, что устойчивость нашего государства и каждой ее системы – это обязательная предпосылка силы Украины.

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