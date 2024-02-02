У мережі припускали, що під час цього засідання можуть оголосити про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, однак цього не сталося. На тлі цих чуток у Центрі протидії дезінформації просили утримуватись від поширення "інсайдів", щоб не створювати фейки.

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Що обговорювали на Ставці

На Ставці торкнулись важливих аспектів військового забезпечення України. Зокрема, першим питанням було українське виробництво дронів. Вдалося скласти план на 2024 рік та сплановано додатковий бюджет саме на дрони.

Також учасники прослухали доповідь – віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова та міністра оборони Рустема Умєров.

Загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво,

– написав президент.

Він також подякував усім, хто працює у цій сфері та керує дронами на фронті.

Друге питання – снаряди.

Зеленський зазначив, що говорили про виробництво та імпорт. За його словами, збільшуються контракти та вживаються заходи для пришвидшення виробників.

Крім цього, прослухали доповідь очільника Міноборони.

Ситуація на фронті

Ситуація на ключових напрямках фронту стала третім питанням, яке обговорили учасники Ставки.

Авдіївка – особливо складно,

– наголосив Зеленський.

Доповідали Головнокомандувач Валерій Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Cирський.

Зеленський подякував нашим захисникам та розповів, що продовжується робота із партнерами для посилення підтримки.

Україна нарощує кількість фортифікацій

Четверте питання порядку денного на Ставці – фортифікації, а саме їх нарощування. Учасники прослухали доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля щодо фінансування та доповідь міністра оборони щодо термінів виконання завдань.

Президент України зауважив, що реалізація може бути швидкою.

Останнє питання – енергетика

На Ставці також розглянули питання енергетики, а саме відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки.

Доповідали Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Олександр Кубраков та представники енергокомпаній – Олексій Чернишов та Володимир Кудрицький.

Проходимо цей опалювальний сезон стабільно,

– зазначив президент.

Наостанок він відзначив, що стійкість нашої держави й кожної її системи – це обовʼязкова передумова сили України.

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