Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем утреннем обращении проинформировала о зеленые коридоры на 25 марта.

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В Украине будут действовать 2 гуманитарных коридора

На сегодня (25 марта – 24 канал) согласованы 2 гуманитарных коридора,

– отметила Верещук.

В частности, первый коридор будет действовать из Мариуполя в Запорожье для тех, кто выезжает на собственном транспорте. Кроме того, из Бердянска будет происходить централизованная эвакуация автобусами. Там, по словам министра, находятся 48 автобусов, которые стоят на выезде с Бердянска.

"Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы автобусы, заполненные мариупольцами, прибыли в Запорожье", – подчеркнула Верещук.

На въезде в Бердянск также находится бензовоз. После его допуска в город мариупольцы смогут осуществить дозаправку своих авто на заправках на проспекте Восточный, 4а и Мелитопольское шоссе, 87б.

Другой согласованный маршрут из Мелитополя в Запорожье. Место сбора – пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации и гуманитарный груз утром въехали в город. После разгрузки помощи они прибудут к месту сбора.

Верещук о гуманитарных коридорах на 25 марта: смотрите видео