Пользоваться таможенной декларацией могут и украинцы, и иностранцы. С ее помощью можно удобно растаможить гуманитарный груз.

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Заработала таможенная Е-декларация для гумгрузов

Таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов заработала 4 мая. Воспользоваться сервисом можно, перейдя по ссылке.

Для иностранцев и украинцев, не пользующихся электронной подписью , BankID или MobileID необходимо:

Из любой страны мира заранее заполнить таможенную декларацию для гуманитарного груза.

Все анкеты сразу попадают в базу данных Гостаможслужбы и дублируются декларанту на электронную почту.

После получения декларации ее следует распечатать и подписать.

Затем отпечатанную и подписанную декларацию следует передать представителю таможни во время прохождения украинской границы.

Украинцам, пользующимся электронной подписью, BankID или MobileID, можно оформить таможенную Е-декларацию гуманитарного груза через Единое окно Гостаможслужбы.

Интересно! Сервис таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов ускоряет ввоз груза на территорию Украины и способствует уменьшению очередей в таможенных пунктах. Участие в разработке сервиса приняли представители Офиса Президента и Государственной таможенной службы.



В Украине заработала таможенная Е-декларация для гумгрузов / Фото Кирилла Тимошенко

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