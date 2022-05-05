Користуватися митною Е-декларацією можуть і українці, й іноземці. З її допомогою можна зручно розмитнити гуманітарний вантаж.

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Запрацювала митна Е-декларація для гумвантажів

Митна Е-декларація для гуманітарних вантажів запрацювала 4 травня. Скористатись сервісом можна, перейшовши за посиланням.

Для іноземців та українців, які не користуються електронним підписом, BankID чи MobileID необхідно:

  • З будь-якої країни світу заздалегідь заповнити митну Е-декларацію для гуманітарного вантажу.
  • Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Держмитслужби та дублюються декларанту на електронну пошту.
  • Після отримання декларації її слід видрукувати та підписати.
  • Потім видруковану та підписану декларацію потрібно передати представнику митниці під час проходження українського кордону.

Українцям, які користуються електронним підписом, BankID чи MobileID, можна оформити митну Е-декларацію гуманітарного вантажу через Єдине вікно Держмитслужби.


В Україні запрацювала митна Е-декларація для гумвантажів / Фото Кирила Тимошенка

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