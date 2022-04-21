За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, до гуманітарних ініціатив долучилися не тільки волонтери, а й представники великого та малого бізнесу, державні та недержавні установи, міжнародні фундації тощо. Зокрема, серед ініціатив важливе місце займає міжнародний стратегічний проєкт "Допомога Схід".

Читайте також Гуманітарний фронт: Україна отримала уже 270 тисяч тонн допомоги

Гуманітарні вантажі до України відправили з Франції, Польщі, Литви, Греції, Італії, Іспанії та з інших країн. Доставку здійснювали українські автомобільні перевізники, додав командувач.

Сергій Наєв / фото Командування об'єднаних сил ЗС України

Наша спільна діяльність є прикладом об'єднання вагомих зусиль заради перемоги над ворогом, який загрожує сьогодні не тільки нашій державі, але й іншим країнам. Підтримка України міжнародною спільнотою допомагає нам боротися і вірити в краще. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу,

– наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нещодавно до Новомосковського району, що на Дніпропетровщині доставили вантажі ліками, харчовими продуктами, засобами гігієни та дитячими речами. Його отримала районна військова адміністрація.

Гуманітарна допомога українським містам / фото Командування об'єднаних сил ЗС України

За словами голови Новомосковської районної військової адміністрації Михайла Вишневського, Новомосковський район один з перших в Україні почав приймати українців, які через підступний напад російського агресора були вимушені залишити свої домівки, свої рідні міста та селища.

"На сьогодні ми прийняли понад дев'ять тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких більш як 2 600 – діти. Допомога, яку ми отримали за сприяння українських військовослужбовців, є вкрай необхідною", – зауважив він.

Вас це може зацікавити – ЗСУ потужно відбили наступ росіян у Рубіжному та Попасній: відео