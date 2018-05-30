Сегодня будет очень тяжелое заседание, – Геращенко о переговорах в Минске

В мире отсутствует реакция на проблему украинских заложников и политзаключенных. Ведь заявлений об обеспокоенности ситуацией не выразили ОБСЕ, ООН, СЕ, ПАСЕ, МККК, ЕС, США и других институций, которые должны жестко реагировать на недопуск врачей и консулов.

Такое мнение высказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

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Сегодня будет очень тяжелое заседание из-за ухудшения ситуации безопасности, убийства детей на Донбассе, из-за заблокированного вопроса освобождения заложников и недопуск МККК к заключенным, ввиду отсутствия ответа РФ по украинской инициативе передать им 23 россиян, чтобы освободить наших, в том числе Олега Сенцова,

– отметила Геращенко.

Она выразила обеспокоенность отсутствием реакции мира на проблему заложников и политзаключенных.

"Так, люди доброй воли во многих странах вышли на акции поддержки Олега и его коллег по несчастью. Но где заявления, хотя бы о беспокойстве, правительств и лидеров, ОБСЕ, ООН, СЕ, ПАСЕ , МККК, ЕС, США и других институций, которые должны жестко реагировать на недопуск врачей и консулов, безосновательное содержание в тюрьмах больше, чем 4 года? Мир молчит. И это усложняет украинскую задачу – вытащить", – добавила она.







