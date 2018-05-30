Сьогодні буде дуже важке засідання, – Геращенко про переговори у Мінську

У світі відсутня реакція на проблему українських заручників і політв'язнів. Адже заяв про занепокоєння ситуацією не висловили ОБСЄ, ООН, РЄ, ПАРЄ, МКЧХ, ЄС, США і інші інституцій, які б мали жорстко реагувати на недопуск лікарів і консулів.

Таку думку висловила представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

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Сьогодні буде дуже важке засідання – через погіршення безпекової ситуації, вбивства дітей на Донбасі, через заблоковане питання звільнення заручників і недопуск МКЧХ до в’язнів, через відсутність відповіді РФ щодо української ініціативи передати їм 23 росіян, аби звільнити наших, в тому числі Олега Сенцова,

– зазначила Геращенко.

Вона висловила стурбованість відсутністю реакції світу на проблему заручників і політв‘язнів.

"Так, люди доброї волі в багатьох каїнах вийшли на акції підтримки Олега і його колег по нещастю. Але де заяви, бодай про занепокоєння, урядів і лідерів, ОБСЄ, ООН, РЄ, ПАРЄ , МКЧХ, ЄС, США і інших інституцій, які б мали жорстко реагувати на недопуск лікарів і консулів, безпідставне утримання в тюрмах більше, аніж 4 роки? Світ мовчить. Й це ускладнює українську задачу – витягти", – додала вона.







