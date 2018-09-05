Сегодня Украина должна получить от России информацию о состоянии политзаключенных

5 сентября Москва должна уведомить Киев о состоянии здоровья 4 украинских политзаключенных: Станислава Клиха, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку и Сергея Литвинова.

Так постановил Европейский суд по правам человека. Кроме того Кремль должен предоставлять украинской стороне информацию о заключенных в России украинцах, в доступе к которым было отказано представителям "из выдуманных причин".

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В июне украинская омбудсвумен Людмила Денисова ездила в Россию, чтобы повидаться с украинскими политзаключенными. Но за 10 дней тщетных попыток так и не смогла пообщаться ни с одним.

После этого Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить статью 39 регламента.

В российских тюрьмах незаконно удерживают более 70 украинцев. Их осудили по сфабрикованным делам к различным срокам лишения свободы.

Напомним, 28 августа, стало известно, что экс-президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предлагает выдвинуть украинца, политзаключенного Кремля Олега Сенцова в кандидаты на Нобелевскую премию мира. 29 августа стартовал уже 108-ой день голодовки Олега.