Это связано с тем, что расследование является тайной. Об этом в эфире 24 канала рассказала юрист и адвокат Татьяна Козаченко.
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Козаченко: планы ГБР будем знать позже
По ее мнению, можно только наблюдать за тем, что комментируют защитники Порошенко. "Сейчас будут решать только исключительно точечный вопрос. Если его будут доставлять в суд решать относительно применения к нему мер пресечения", – добавила юрист.
Мы (позже – 24 канал) будем знать, что будет просить ГБР. Это может быть и содержание под стражей, и залог. Может быть домашний арест, если это залог,
– подчеркнула Козаченко.
Она пояснила, что это станет известно только позже. После этого суд рассмотрит вопрос и решит, является ли вообще подозрение обоснованным. Также есть ли основания применения таких мер.
Что может быть рисками? Если он будет скрываться от следствия, но то, что он прибывает в Украину как раз будет опровергать то, что он хочет скрываться. Также то, что он будет влиять на свидетелей.
Юрист прокомментировала дело о подозрении Порошенко: смотрите видео
Подозрение Порошенко в госизмене: коротко
- Государственное бюро расследований вручили Петру Порошенко подозрение. Оно касается государственной измены и содействия деятельности террористических организаций.
- Адвокат пятого президента сначала заявил, что политик вернется в Украину, однако "не в те даты, когда этого хочет прокуратура и ГБР".
- Сам Порошенко позже заявил о намерении вернуться в Украину 17 января 2022 года. Пятый президент планирует провести встречу с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.
- Согласно данным Единого госреестра деклараций, Порошенко уже заплатил юристам более 10 миллионов гривен.