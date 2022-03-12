Речь идет о людях без боевого опыта, которых вскоре бросят в бой. Больше о нынешних действиях Кремля рассказал 12 марта советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его выступление.

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Проводят мобилизацию по регионам

В настоящее время командование оккупантов планирует бросить новобранцев на гибель в Украине примерно через 2 недели. Уже даже известно их примерное количество.

Сейчас противник пытается собрать резервы где-то на Кавказе, из Крыма, так называемой ДНР. Они пытаются создать группировку до 20 тысяч человек,

– сказал Алексей Арестович.

Однако он добавил, что это скорее будет "смазкой для штыка". Ведь украинские воины уже перемололи часть якобы "элитных" отрядов врагов.

Захватчики начали признавать свой провал

Также нашей разведке стало известно еще кое-что довольно интересное. Оказывается, в военном руководстве страны-агрессора остались только два человека, которые желают продолжать войну: президент Путин и местный министр "обороны" Сергей Шойгу.

Брифинг Арестовича за 12 марта: смотрите видео