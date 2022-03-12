Мовиться про людей без бойового досвіду, яких невдовзі кинуть у бій. Більше про теперішні дії Кремля розповів 12 березня радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його виступ.

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Проводять мобілізацію по регіонах

Наразі командування окупантів планує кинути новобранців на загибель в Україні приблизно через 2 тижні. Вже навіть відома їхня приблизна кількість.

Зараз противник намагається зішкрябати резерви десь там на Кавказі, з Криму, так званої ДНР. Вони намагаються створити угруповання до 20 тисяч осіб,

– сказав Олексій Арестович.

Проте він додав, що це радше буде "змазкою для штика". Адже українські воїни вже перемололи частину нібито "елітних" загонів ворогів.

Загарбники почали визнавати свій провал

Також нашій розвідці стало відомо ще дещо досить цікаве. Виявляється, у військовому керівництві країни-агресора залишилися лише дві людини, які хочуть продовжувати війну: президент Путін і місцевий міністр "оборони" Сергій Шойгу.

Брифінг Арестовича за 12 березня: дивіться відео