Нужно хотя бы запускать маленькие магазины и предприятия, чтобы были рабочие места.

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По словам Арестовича, если дальше сидеть, то экономике будет очень плохо.

Угроз для Запада и Центра нет

Он заверил, что жителям Запада и Центра, куда не пришли боевые действия, практически ничего не угрожает. Конечно, были удары по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске, но Арестович подчеркнул, что это аэродромы, а не маленькие магазины или киоски.

Говорят, нет рабочих мест? А мне наоборот пишут, что есть рабочие места. Ищут людей, которые хотели бы поработать,

– отметил чиновник.

Он добавил, что сейчас слишком много людей не работает.

Орков уже остановили

Арестович отметил, что ВСУ везде остановили россиян, то есть они фактически никуда не наступают.

" Пора начать нормальную жизнь : возвращаться и в школы, и малый, средний бизнес, и спортом заниматься, восстанавливать привычки", – подчеркнул чиновник.

Фронт и тыл

По словам Арестовича, тыл – это вторая немаловажная часть после фронта. Сейчас эту роль играют западные и центральные регионы. Он подчеркнул, что тыл – это не там, где люди отсиживаются, а там, где обеспечивают работу фронта.

Если не начать работу, не будет денег

Политик отметил, что если не начать работу, то угроз станет больше. В частности, у людей не будет денег, а социальный кризис превратится в политический. Враги как раз об этом мечтают.

Чем больше вы спокойны и ведете нормальную жизнь, тем легче стране на фронте,

– подытожил Арестович.