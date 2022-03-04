Сейчас фаза 2 – 3 дня, а потом мы их приласкаем, — Арестович

Советник Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию по нападению России на Украину.

По его словам, сейчас фаза 2 – 3 дня, когда оккупанты еще будут пытаться продвинуться вперед. Преимущественно на Южном направлении – Кривой Рог, Запорожье.

Важно В Украине действует 8 российских армий, а всю "великую Россию" сейчас защищает только 2, – Арестович

"Потом мы их там "приласкаем" и успокоим", – добавил Алексей Арестович.

Кроме того, советник Офиса Президента отметил, что наши военные хорошо бьют врага под Киевом, поэтому не нужно волноваться.

"Они не жалеют своих солдат ради психологического давления на население. Они бросают их без отдельных колонн, без флангов, без авиаций – только для того, чтобы оказать на нас психологическое давление. "Ах, они уже придвинулись, ах, они уже здесь" и платят за это десятками и сотнями своих жизней", – сообщил Арестович.

Он отметил, когда на нас оказывают психологическое давление, главное наше оружие – не проламываться.

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