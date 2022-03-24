Министр обороны отметил, что "украинская армия и украинский народ выдержали удар, который мог разрушить многих, но не нас".

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"Впереди у нас еще очень тяжелый период. Российская военная машина не остановится, пока не захлебнется кровью своих солдат. Российское общество уже испытывает отдельные последствия, но запуганное и пассивное. Оно выглядит обреченным, ведь не готово спасать своих детей от бессмысленной смерти и хотя бы забирать тела погибших. Сложно подобрать слова, чтобы оценить глубину этой нравственной деградации", – отметил Алексей Резников.

Поэтому у украинцев есть только единственный путь – победить. Хотя на этом пути нас может ждать "боль, страх и потери".

Но уже сейчас нужно, чтобы работала экономика, постепенно переводящаяся на военные рельсы. Ведь должна действовать система жизнеобеспечения, работать логистика.