Міністр оборони відзначив, що "українська армія та український народ витримали удар, який міг зруйнувати багатьох, але не нас".

Читайте також Місяць війни: провал "бліцкрігу" та героїчна оборона українців

"Попереду у нас ще дуже важкий період. Російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров’ю своїх солдат. Російське суспільство вже відчуває окремі наслідки, але залякане і пасивне. Воно виглядає приреченим, адже не готове рятувати своїх дітей від безглуздої смерті та хоча б забирати тіла загиблих. Складно підібрати слова, щоб оцінити глибину цієї моральної деградації", – відзначив Олексій Резніков.

Тому в українців є лише єдиний шлях – перемогти. Хоча на цьому шляху на нас може чекати "біль, страх та втрати".

Але вже зараз потрібно, щоб працювала економіка, яка поступово переводиться на військові рейки. Адже має діяти система життєзабезпечення, працювати логістика.