В зависимости от действий противника и способностей наших сил, а также учитывая потери собственных войск, эти внезапно возникающие задачи влияют на быстротечность, маневры, направления наступательных действий.

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Сейчас в Украине проводятся самые сложные военные операции за всю историю 21 века.

Наступление в направлении укрепленной обороны – минные заграждения, системы траншей, огневых позиций, построена система артиллерийского огня и наблюдательных постов, эффективная поддержка вражеской авиации. Все это подкрепляется малыми группами ударных БПЛА, снайперских групп, групп спецназа и противотанковых групп.

Противник тоже учится, и если раньше мотивации воевать у России не было, то сейчас все прекрасно понимают, что это – вопрос выживания. Либо они будут воевать с нами, либо заградительные отряды убьют их на уходе. Российская мотивация – как она есть, но действенна.

А что мы? Рекрутинговые центры незаполненые, в войска уже не идут толпами мотивированные добровольцы. Поэтому сейчас человеческого ресурса и мотивации, хоть и методом устрашения, у противника больше.

Вы нужны своей стране, нужны в войсках, не знаю сколько нужно это повторить, чтобы вы это поняли.