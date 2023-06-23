Украина – фронтир

Это не война между народами, потому что россияне – это не народ, не этнос. С нами воюют десятки этносов, составляющих население кривой империи.

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Это даже не сформировавшаяся политическая нация – не было задачи ее формировать. Заявления про новой общность, советский народ, помните? Смешно, верно? Задача какой-либо империи разделять и править, ни СССР, ни нынешняя Россия ничего другого не делали.

Идет война между цивилизациями, между образами жизни, между принципами, по которым раньше строился и будет строиться мир в будущем.

Позволю себе весьма легкомысленное, но наглядное объяснение: мир шаманизма и ортодоксального православия сражается с миром Илона Маска. И тот, и другой мир далеки от идеала. Они несовершенны. Могут нравиться или не нравиться, но главное, что они разнонаправленны по вектору развития и совершенно несовместимы.

Выбирая сторону в этом конфликте, страна выбирает будущее своих поколений. Или вечный 17 век по целям и идеалам с вариациями из айфонов или ракет в деталях, или непонятное, не всегда симпатичное и привычное будущее.

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Любое развитие вещь неприятная, приходится пересматривать взгляды, учиться. Без изменения вектора развития внутри России, без изменения идеологии, целей, направленных в прошлое, война между ней и Украиной будет длиться десятки лет.

К сожалению, наша страна – фронтир. Фронтир между прошлым и будущим народов, попавших под власть одной из величайших и кривобоких империй прошлого. До окончательного падения этой империи мир на ее границах невозможен.