Україна – фронтир

Це не війна між народами, тому що росіяни – це не народ, не етнос. З нами воюють десятки етносів, які становлять населення кривої імперії.

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Це навіть не несформована політична нація – не було завдання її формувати. Заяви про нову спільність, радянський народ, пам'ятаєте? Смішно, правда? Завдання будь-якої імперії розділяти й правити, ні СРСР, ні нинішня Росія нічого іншого не робили.

Йде війна між цивілізаціями, між способами життя, між принципами, за якими раніше будувався і будуватиметься світ у майбутньому.

Дозволю собі вельми легковажне, але наочне пояснення: світ шаманізму та ортодоксального православ'я воює зі світом Ілона Маска. І той, й інший світ далекі від ідеалу. Вони недосконалі. Можуть подобатись чи не подобатися, але головне, що вони різноспрямовані за вектором розвитку та абсолютно несумісні.

Вибираючи бік у цьому конфлікті, країна обирає майбутнє своїх поколінь. Або вічне 17 століття за цілями та ідеалами з варіаціями з айфонів чи ракет у деталях, або незрозуміле, не завжди симпатичне та звичне майбутнє.

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Будь-який розвиток річ неприємна, доводиться переглядати погляди, вчитися. Без зміни вектора розвитку всередині Росії, без зміни ідеології, цілей, спрямованих у минуле, війна між нею та Україною триватиме десятки років.

На жаль, наша країна – фронтир. Фронтир між минулим і майбутнім народів, які потрапили під владу однієї з найбільших і кривобоких імперій минулого. До остаточного падіння цієї імперії мир на її кордонах неможливий.