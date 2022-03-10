В комментарии телеканалу "Рада" Эпифаний призвал "в это непростое время объединиться всех украинцев вокруг нашего престольного города Киева".

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По его словам, это время пришло, что все православные украинцы непременно должны объединиться в единой поместной Православной церкви.

"Каким образом сейчас могут поминать Кирилла, который благословляет эту войну. Войну против тех верующих, которые до этого считали его своим пастырем. Сейчас мы видим, что со стороны Российской Федерации практически происходит геноцид против украинского народа. Поэтому у многих православных украинцев, я думаю, сейчас открылись глаза – они поняли, насколько важно иметь свою признанную украинскую Православную церковь, а не подчиняться чужеземным центрам, агрессивным по отношению к нашему украинскому государству", – заявил митрополит Эпифаний.