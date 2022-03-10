В коментарі телеканалу "Рада" Епіфаній закликав "в цей непростий час об'єднатися всіх українців навколо нашого престольного міста Києва".

Читайте також Незламний, а тому непереможний дух, – Епіфаній звернувся до українців

За його словами, цей час настав, що всі православні українці неодмінно повинні об'єднатися в єдиній помісній Православній церкві.

"Яким чином зараз можуть поминати Кирила, який благословляє цю війну. Війну проти тих вірних, які до цього часу вважали його своїм пастирем. Зараз ми бачимо, що з боку Російської Федерації практично відбувається геноцид проти українського народу. Тому в багатьох православних українців, я думаю, зараз відкрились очі – вони зрозуміли, наскільки важливо мати свою визнану українську Православну церкву, а не підпорядковуватися чужоземним центрам, які агресивними по відношенні до нашої української держави", – заявив митрополит Епіфаній.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!