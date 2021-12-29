Такое мнение высказал Сергей Притула в спецэфире программы "Бардак" на 24 канале. Политик считает, что сотрудничество с другими странами нам точно не помешает.
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ЕС прежде всего нужен экономический партнер
"Вступать в Евросоюз с такой слабой экономикой, которая у нас есть, в статусе "просителей" – это не слишком хорошая идея", – сказал Притула.
Также он отметил, что это не только политический, но и прежде всего экономический союз.
Хочу ли я лично, чтобы мы оказались в Евросоюзе? Да, бесспорно. Как в Евросоюзе, так и в НАТО. Коллективная безопасность – это вообще лучшее, что можно было придумать,
– сказал политик.
"На сегодня украинская экономика должна расти, чтобы мы имели возможность на равных общаться с ЕС", – подытожил Притула.
Сергей Притула в программе "Бардак" на 24 канале: смотрите видео
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