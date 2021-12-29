Таку думку висловив Сергій Притула в спецефірі програми "Бардак" на 24 каналі. Політик вважає, що співробітництво з іншими країнами нам точно не завадить.
Зверніть увагу Без референдуму ми в ЄС не вступимо, – "слуга народу" Мезенцева
ЄС насамперед потрібен економічний партнер
"Вступати в Євросоюз з такою слабкою економікою, яка в нас є, в статусі "прохачів" – це не надто хороша ідея", – сказав Притула.
Також він зазначив, що це не тільки політичний, а й насамперед економічний союз.
Чи хочу я особисто, щоб ми опинились в Євросоюзі? Так, безперечно. Як в Євросоюзі, так і в НАТО. Колективна безпека – це взагалі найкраще, що можна було вигадати,
– сказав політик.
"На сьогодні українська економіка має зростати, щоб ми мали можливість на рівних спілкуватись з ЄС", – підсумував Притула.
Сергій Притула у програмі "Бардак" на 24 каналі: дивіться відео
Вступ України в ЄС: останні новини
- Урсула фон Ляєн повідомила, що Євросоюз виступає на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Голова Єврокомісії вважає, що питанням Угоди про асоціації України та Євросоюзу слід зайнятись глибше.
- Більша частина українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС. Вони розуміють, що це допоможе зміцнити економіку країни та посилити захист від російської агресії.
- Європейський Союз погодився продовжити санкції проти Росії. Це відбудеться, якщо вони знову спробують атакувати Україну.
- На зустрічі із Шарлем Мішелем президент України зазначив, що "наша мета – членство в ЄС". Зустріч відбулась 15 грудня у межах саміту Східного партнерства.