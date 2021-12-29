Таку думку висловив Сергій Притула в спецефірі програми "Бардак" на 24 каналі. Політик вважає, що співробітництво з іншими країнами нам точно не завадить.

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ЄС насамперед потрібен економічний партнер

"Вступати в Євросоюз з такою слабкою економікою, яка в нас є, в статусі "прохачів" – це не надто хороша ідея", – сказав Притула.

Також він зазначив, що це не тільки політичний, а й насамперед економічний союз.

Чи хочу я особисто, щоб ми опинились в Євросоюзі? Так, безперечно. Як в Євросоюзі, так і в НАТО. Колективна безпека – це взагалі найкраще, що можна було вигадати,

– сказав політик.

"На сьогодні українська економіка має зростати, щоб ми мали можливість на рівних спілкуватись з ЄС", – підсумував Притула.

Сергій Притула у програмі "Бардак" на 24 каналі: дивіться відео

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