Про це в інтерв'ю повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. Вона запевнила, що свої діє щодо підтримки України ЄС координує зі США та НАТО.

Тим часом Масштабні санкції вже готові: Євросоюз попередив Путіна

Київ має сам вирішувати власну долю, – фон дер Ляєн

Ми глибоко поважаємо суверенітет цих країн, а також їхню територіальну цілісність і здатність вирішувати свою долю,

– сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії також вважає, що слід зайнятись поглибленням Угоди про асоціації України та Євросоюзу. Такий крок, вважає фон дер Ляєн, покращить ситуацію з торгівлею, аби Київ отримав значно більше прибутків. Це саме стосується і Молдови, і Грузії.

ЄС вже підготував санкції у випадку агресії Росії

Також, наголосила голова ЄК, Брюссель уже підготував пакет жорстких санкцій. Їх застосують у випадку російської агресії проти України. На думку фон дер Ляєн, Росія має знати наслідки своїх провокативних дій.

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Що відомо про Угоду про асоціацію:

Угода про асоціацію України з ЄС була підписана у 2014 році: політична частина – 21 березня, економічна – 27 червня.

Верховна Рада та Європарламент ратифікували документ в режимі телемосту 16 вересня 2014 року.

Угода чинна з 1 вересня 2017 року.

Документ дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.

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