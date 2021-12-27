Про це в інтерв'ю повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. Вона запевнила, що свої діє щодо підтримки України ЄС координує зі США та НАТО.
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Київ має сам вирішувати власну долю, – фон дер Ляєн
Ми глибоко поважаємо суверенітет цих країн, а також їхню територіальну цілісність і здатність вирішувати свою долю,
– сказала фон дер Ляєн.
Голова Єврокомісії також вважає, що слід зайнятись поглибленням Угоди про асоціації України та Євросоюзу. Такий крок, вважає фон дер Ляєн, покращить ситуацію з торгівлею, аби Київ отримав значно більше прибутків. Це саме стосується і Молдови, і Грузії.
ЄС вже підготував санкції у випадку агресії Росії
Також, наголосила голова ЄК, Брюссель уже підготував пакет жорстких санкцій. Їх застосують у випадку російської агресії проти України. На думку фон дер Ляєн, Росія має знати наслідки своїх провокативних дій.
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Що відомо про Угоду про асоціацію:
- Угода про асоціацію України з ЄС була підписана у 2014 році: політична частина – 21 березня, економічна – 27 червня.
- Верховна Рада та Європарламент ратифікували документ в режимі телемосту 16 вересня 2014 року.
- Угода чинна з 1 вересня 2017 року.
- Документ дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.
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