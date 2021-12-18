У ЄС та США розуміють, що це загрожує не лише нашій державі, а й світу. Не перетинати кордон своєю армією закликав Володимира Путіна британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

До теми Зеленський їде у Брюссель: там стартує саміт Східного партнерства

Він наголосив на прихильності Великої Британії до територіальної цілісності та суверенітету України. Крім того, попередив, що будь-які дестабілізуючі дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки.

Європейські перспективи

Саміт Східного партнерства теж підтверджує європейські перспективи України. Його учасники закликали пришвидшити реформи у нашій державі.

Крім того, Брюссель вимагав в Москви деескалації ситуації на Донбасі. Водночас Володимир Зеленський, який теж брав участь у саміті підкреслив, що Україна налаштована на мирне врегулювання конфлікту, але готується до різних варіантів розвитку подій.

"Безпекову ситуацію та реакцію на ймовірну ескалацію Росії обговорювали майже зі всіма партнерами на засіданні першої частини саміту. Розглядають 5 шляхів реакції. Однак у нашої держави буде тільки одна – ми її продемонстрували у 2014 році", – заявив президент України Володимир Зеленський.



Зеленський розповів про реакцію на ескалацію / Фото Офіс Президента

Зеленський закликав ЄС посилити санкції

На майданчику саміту Зеленський обговорив з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію на сході України. Він закликав посилити міжнародні зусилля, аби змусити Москву сісти за стіл переговорів і розв'язати конфлікт на Донбасі.

"Деякі лідери держав пропонують реагувати запровадженням санкцій вже після ймовірної ескалації з боку Росії. Здається, ми змогли пояснити європейським колегам, що санкційна політика "після" – нікого не цікавить. Україні вона потрібна до ймовірної ескалації. Тільки тоді, на мою думку, її може не статись", – констатував Зеленський.



Зеленський обговорив з Макроном та Шольцем санкції щодо Росії / Фото Офіс Президента

Єропарламентарі закликають відключити Росію від SWIFT

На Заході до закликів Зеленського дослухались та підготували санкції. Втім пообіцяли запровадити їх проти Москви у разі посилення агресії. Такі підсумки ще одного майданчика, де обговорювали Україну, саміту ЄС.

Дебатували лідери країн-учасниць щодо ситуації на українських кордонах протягом 2 годин. Розмова відбувалась у закритому режимі, голів держав та урядів навіть попросили залишити телефони за межами зали засідань для повної конфіденційності розмови.

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Зрештою у підсумковій заяві лідери ЄС пригрозили Росії серйозною відповіддю, якщо вона зважиться на вторгнення в Україну. Водночас у Європарламенті закликали європейських чиновників відключити Росію від SWIFT.

"Наша позиція – дуже чітка. Ми закликаємо Росію до деескалації напруги і утримання від подальшої агресії. Немає бути сумнівів – якщо Росія почне діяти проти України Європейський Союз застосує санкції, які дорого їй коштуватимуть", – заявила представниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.



Представниця Єврокомісії попередила Росію про санкції / Фото з фейсбук-сторінки European Commission

Путін боїться членства України в НАТО

Поки Брюссель ухвалив рішення продовжити вже існуючи санкції щодо Росії до літа 2022 року. Це обмеження, які запровадили ще у 2014 році у відповідь на агресію в Україні. З того часу їх постійно продовжували кожні пів року.

Однак справжні причини нервування Кремля й невпинного бряскання зброєю не лише у тому, аби переполошити всю Європу та змусити світ рахуватись із Росією. Москва також боїться, що Північноатлантичний альянс розширить свої кордони завдяки членству України.

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Втім, як би в Москві не намагались шантажувати світ погрозами нової війни – у НАТО заявили, що питання членства України вирішуватимуть лише Київ та Альянс між собою.

На міжнародних майданчиках активно обговорюють Україну: дивіться сюжет 24 каналу