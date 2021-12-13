На саміті також зосередять свою увагу на тих питаннях, які вже неодноразово підіймали, оскільки на Донбасі, за словами джерела, нічого не змінилося.

Зверніть увагу Іспанія застерегла ЄС від кроків, що можуть спричинити ескалацію з боку Росії

ЄС хоче підтвердити свою солідарність з Україною

Анонімне джерело повідомило журналістам, що на саміті "Східного партнерства" Євросоюз ще раз підтвердить свою солідарність з Україною. Водночас в Брюсселі серйозно занепокоєні нарощування Росією військ біля наших кордонів.

Ми зараз, як і раніше, стурбовані постійною дестабілізуючою політикою Росії, що триває, не лише стосовно України, а й стосовно інших держав-членів "Східного партнерства". І, природно, ви можете очікувати на те, що в нашій кінцевій декларації буде якась реакція на цю політику,

– заявило джерело.

Останні заяви щодо загрози вторгнення Росії до України

Повідомлення про нарощування військ Росією на кордоні України уже лунають з жовтня 2021 року. За інформацією Пентагону, Кремль продовжує це робити.

У НАТО заявили, що повномасштабна агресія проти України матиме серйозні наслідки для Росії.

Президент США Джо Байден на фоні заяв про вторгнення заявив, що у випадку повномасштабної агресії американських військових в Україні не буде. Однак очільник Білого дому пообіцяв серйозні наслідки.

новопризначений канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив підтримку територіальної цілісності України й засудив Росію.

Більше про дестабілізуючу політику Росії у випуску "Грані правди": дивіться відео