На саммите также сосредоточат свое внимание на тех вопросах, которые уже неоднократно поднимали, поскольку на Донбассе, по словам источника, ничего не изменилось.

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ЕС хочет подтвердить свою солидарность с Украиной

Анонимный источник сообщил журналистам, что на саммите "Восточного партнерства" Евросоюз еще раз подтвердит свою солидарность с Украиной. В то же время в Брюсселе серьезно обеспокоены наращиванием Россией войск возле наших границ.

Мы по-прежнему обеспокоены продолжающейся постоянной дестабилизирующей политикой России не только в отношении Украины, но и в отношении других государств-членов "Восточного партнерства". И, естественно, вы можете ожидать, что в нашей конечной декларации будет какая-то реакция на эту политику,

– заявил источник.

Последние заявления об угрозе вторжения России в Украину

Сообщения о наращивании войск Россией на границе Украины звучат с октября 2021 года. По информации Пентагона, Кремль продолжает это делать.

В НАТО заявили, что полномасштабная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для России.

Президент США Джо Байден на фоне заявлений о вторжении заявил, что в случае полномасштабной агрессии американских военных в Украине не будет. Однако глава Белого дома пообещал серьезные последствия.

Новоназначенный канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку территориальной целостности Украины и осудил Россию.

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