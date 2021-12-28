Про це в ефірі 24 каналу заявила нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Вона запевнила, що долю вирішать українці.

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"Я вам розкажу секрет. Ми наразі не є країною-кандидатом, але коли ми нею станемо – без референдум вступ не здійснимо", – сказала Мезенцева.

Саме українці визначать долю щодо майбутнього членства в цьому Альянсі, якщо він буде прогресувати,

– додала нардепка.

За її словами, українська влада щодня виконує "домашню роботу" щодо Угоди про асоціацію. Вона торкається усіх сфер життя: здоров'я, харчування, транспорту тощо.

"Ми її виконуємо незалежно від того, будемо 28 країною ЄС чи ні", – підсумувала Мезенцева.

Дивіться включення Мезенцевої та інших спікерів на 24 каналі: відео

Угода про асоціацію з ЄС