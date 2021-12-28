Про це в ефірі 24 каналу заявила нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Вона запевнила, що долю вирішать українці.
До теми Голова Єврокомісії пропонує поглибити Угоду про асоціацію з Україною
"Я вам розкажу секрет. Ми наразі не є країною-кандидатом, але коли ми нею станемо – без референдум вступ не здійснимо", – сказала Мезенцева.
Саме українці визначать долю щодо майбутнього членства в цьому Альянсі, якщо він буде прогресувати,
– додала нардепка.
За її словами, українська влада щодня виконує "домашню роботу" щодо Угоди про асоціацію. Вона торкається усіх сфер життя: здоров'я, харчування, транспорту тощо.
"Ми її виконуємо незалежно від того, будемо 28 країною ЄС чи ні", – підсумувала Мезенцева.
Дивіться включення Мезенцевої та інших спікерів на 24 каналі: відео
Угода про асоціацію з ЄС
- Її підписали ще у 2014 році. Політичну частину – 21 березня, а економічна – 27 червня.
- Цей документ дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн наприкінці грудня 2021 року закликала поглибити Угоду.