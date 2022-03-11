Сейчас происходит мировая революция в энергетической сфере, – Галущенко

Военная агрессия России против Украины меняет архитектуру мировой энергетики. По словам экспертов, сейчас происходит мировая революция в энергетической сфере.

Так считает министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, сейчас совершается революция в понимании зависимости от российских энергоносителей.

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"Но, к сожалению, эта революция происходит ценой жизней украинцев", – добавил он.

Министр говорит, что системы потребления энергетических ресурсов и в целом существовавшего до войны энергорынка уже не будет. В мире эта система изменится.

Герман Галущенко напомнил об уже заявленных западными странами намерениях полностью отказаться или значительно сократить потребление российского газа уже в этом году.

Конечная цель – энергетическая независимость от российских ресурсов. И решение о введении эмбарго на российскую нефть – один из шагов на пути к его достижению.

– отметил глава Минэнерго.

Галущенко подчеркнул, что изменения непременно произойдут и в украинской энергетике.

Добавим, что с начала войны России против Украины потребление электроэнергии в нашем государстве резко упало. В частности, показатель снизился на 40%. Добавим, что особую опасность представляют боевые действия в районах расположения атомных электростанций.

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Текст публикации Энергоатома:

Сейчас совершается мировая революция в энергетической сфере. Военная агрессия России против Украины меняет архитектуру мировой энергетики. Такое убеждение выразил министр энергетики Герман Галущенко.

"Системы потребления энергетических ресурсов и в целом существовавшего до войны энергорынка уже не будет. В мире эта система изменится", – отметил он.

Герман Галущенко напомнил об уже заявленных западными странами намерениях полностью отказаться или значительно сократить потребление российского газа уже в этом году. "Конечная цель – энергетическая независимость от российских ресурсов. И решение о введении эмбарго на российскую нефть – один из шагов на пути к его достижению", – отметил глава Минэнерго.

"На самом деле, происходит революция в понимании зависимости от российских энергоносителей. Но, к сожалению, эта революция происходит ценой жизней украинцев", – добавил он. Герман Галущенко подчеркнул, что изменения непременно произойдут и в украинской энергетике.