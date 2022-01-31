Соответствующее заявление о российских войсках под украинскими границами и формировании ударной группировки министр обороны Алексей Резников сделал в интервью изданию.

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Ударной группировки России у украинской границы нет

По состоянию на сегодня (27 января – 24 канал) ударная группировка вооруженными силами Российской Федерации не образована,

– заявил Резников.

Он уточнил, что любой эксперт военного дела скажет, что ударная группировка имеет несколько признаков. "Таких признаков пока в совокупности не существует", – уточнил министр. В то же время он отметил, что это не означает, что они не могут появиться завтра, если будет соответствующее решение в Кремле.

"Оно может быть образовано, их потенциал дает возможность образования ударной группировки, но со временем", – считает глава Минобороны.

Резников заверил, что Украина точно увидит, что происходят определенные события, которые демонстрируют начало образования возможной ударной группировки. То есть это будет понятно заранее.

Однако пока, подытожил Резников, ситуация ничем не отлична от весеннего обострения 2021 года. Это плюс 1 000 километров", – добавил он. Речь идет о границе с Беларусью, где планируют военные учения с Россией. Однако угроз оттуда Киев не видит.

Российские полевые пункты управления войсками в Беларуси

По состоянию на 31 января Россия разворачивает полевые пункты управления войсками в Беларуси. Речь идет о подразделениях Восточного военного округа страны-агрессора.

По информации СМИ, военные подразделения уже организовали единую систему управления. В частности, командиры по видеосвязи могут передавать приказы в режиме реального времени.

Резников ранее предупредил, что присутствие российских войск представляет угрозу для Беларуси. Сейчас они больше напоминают оккупационный контингент, чем ударную группу.

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