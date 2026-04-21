В Киеве сняли все руководство патрульной полиции после теракта

Всю вертикаль Управления патрульной полиции Киева сняли с должностей после позорного побега патрульных с места теракта в Голосеевском районе столицы.

Соответствующую информацию рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Отец служил в Рязанском училище ВДВ: появились новые детали о киевском террористе

Какие кадровые решения приняли?

Украинский министр сообщил, что по результатам служебного расследования приняли важные кадровые решения. Сейчас с должностей сняли руководство от командира взвода до начальник Управления патрульной полиции.

Сняли сейчас с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева. Это, возможно, еще и не все кадровые решения. Принимает все решения глава Нацполиции. Они выйдут в коммуникацию,

– рассказал он.

Он добавил, что настаивает на назначении заместителей по служебной поддержке только тех лиц, которые имеют боевой опыт. Обязанности руководителя Департамента патрульной полиции временно будет исполнять генерал Фацевич.

Справочно. Александр Юрьевич Фацевич занимает должность заместителя председателя Национальной полиции Украины. Он проходил службу в 79-й отдельной аэромобильной бригаде и даже участвовал в боях и Иловайск и Дебальцево.

Игорь Клименко уже обсудил с ним необходимость усиления и модернизации подготовки, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем. Например, патрульные будут проходить обучение на полигонах.

В разговоре с журналистами он объяснил, что к подготовке будут привлекать военных с боевым опытом из подразделений Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины в качестве инструкторов для учений.

Какова причина такого решения?

Министр также сообщил, что полицейскими, которые оставили пострадавших во время теракта в Киеве и скрылись с места трагедии, оказались 44-летняя и 27-летний патрульные, которые работали правоохранителями уже давно.

Как объяснял Игорь Клименко, они не имели права покидать раненых и были обязаны ликвидировать угрозу. Он добавил, что пострадавших спасли другие коллеги, которые прибыли на место теракта уже вскоре после этого.

Какие детали теракта известны?