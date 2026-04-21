Відповідну інформацію розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал.

Які кадрові рішення ухвалили?

Український міністр повідомив, що за результатами службового розслідування ухвалили важливі кадрові рішення. Наразі з посад зняли керівництво від командира взводу до начальник Управління патрульної поліції.

Зняли зараз з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва. Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Приймає всі рішення голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію,

– розповів він.