Сейчас владельцы лотерей ничего не платят за лицензии, – эксперт

В Украине очередной скандал в отношении деятельности Государственных Лотерей. Из-за законодательной неопределенности операторы рынка работают по старым правилам и с просроченными лицензиями.

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщила Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

Читайте также: Политика полного запрета игорного бизнеса ни в одной стране себя не оправдала, – эксперт

В прошлом году Минфин наконец представил новые условия деятельности, однако Антимонопольный комитет их раскритиковал. Мол, предложенный финансовым ведомством проект позволит отдельным игрокам монополизировать рынок и нанести государству ущерб. В комитете настаивают, что нужно изменить сам закон, так как за полулегальной деятельностью государственных лотерей фактически скрывается запрещенный в Украине игорный бизнес.

Сейчас операторы государственных лотерей не платят ничего за лицензирование своего бизнеса. Однако в проекте Министерства финансов ожидают 2 миллиарда гривен поступлений от выдачи лицензий на лотереи двум операторам: около 200 миллионов гривен стоит сама лицензия и около 800 миллионов гривен от оплаты за каждую лотерею, которая проводится как мгновенная, или через терминал самообслуживания,

– отметила эксперт.

Также Загребельская сообщила, что лицензия не имеет срока действия. То есть операторы лотерей получают ее раз и навсегда.