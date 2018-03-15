Наразі власники лотерей не платять нічого за ліцензії, – експерт

В Україні черговий скандал щодо діяльності Державних Лотерей. Через законодавчу невизначеність, оператори ринку і далі працюють за старими правилами та з простроченими ліцензіями.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідоміла Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Агія Загребельська.

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Торік Мінфін нарешті презентував нові умови діяльності, проте Антимонопольний комітет їх розкритикував. Мовляв, запропонований фінансовим відомством проект дозволить окремим гравцям монополізувати ринок та завдати державі збитки. У комітеті наполягають, що змінити потрібно сам закон, адже за напівлегальною діяльністю державних лотерей фактично приховується заборонений в Україні ігровий бізнес.

Наразі оператори державних лотерей не платять нічого за ліцензіювання свого бізнесу. Проте в проекті Міністерства фінансів очікують 2 мільярди гривень надходжень від видачі ліцензій на лотереї двом операторам: близько 200 мільйонів гривень вартує сама ліцензія і близько 800 мільйонів гривень від оплати за кожну лотерею, яка проводиться як миттєва, або через термінал самообслуговування,

– зазначила експерт.

Також Загребельська повідомила, що ліцензія не має строку дії. Тобто оператори лотерей її отримують раз і назавжди.