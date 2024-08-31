Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал, что они делают все, чтобы не допустить загрязнения воды. В Госэкоинспекции предполагали, что грязная вода в Сейм на Черниговщине прибыла из Курской области.

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Министр рассказал, что загрязнение Сейма – это чрезвычайное событие, поэтому ежедневно осуществляют отбор образцов воды для исследований. Также изыскивают лучшие методы для преодоления загрязнения.

За последние дни сделано более 50 проб, за эти два дня – еще 28. Образцы загрязненной воды постоянно отбираются для лабораторных исследований и испытаний с целью поиска лучших решений. Соответственно, вчера (вероятно, 30 августа – 24 Канал) отобрали пробы для того, чтобы специалисты на очистных сооружениях водоканала (там, где питьевые водозаборы) выяснили, смогут ли они справиться, если загрязнение дойдет туда. То есть, превентивно мы делаем максимум для того, чтобы это остановить,

– заявил глава министерства.

По его словам, 29 августа на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли ряд решений для решения проблемы. В частности:

меры по аэрации (обогащение воздухом),

абсорбции,

переброске дополнительных объемов воды,

сбор мертвой рыбы и недопущение дальнейшего ее мора.

Министр объяснил, что все это сейчас делают. Так, утром 30 августа внесли абсорбент в воду и осуществляли искусственную аэрацию.

Насколько это будет эффективное мероприятие, мы будем понимать в понедельник (2 сентября – 24 Канал). Потому что нужно время, чтобы бактерии начали работать,

– объяснил Руслан Стрелец.

Он заверил, что вещество, которое вызвало загрязнение, исключительно органического происхождения. Проблему ликвидируют:

спасатели,

Государственная экологическая инспекция,

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей,

Государственный рыбоохранный патруль,

местные власти.

Кстати, о загрязнении Госагентство по развитию мелиорации, рыбхоза и продпрограмм сообщило 28 августа. Там отметили, что Россия с 14 августа, вероятно, сбрасывая отходы неизвестных веществ в реку Сейм, вызвала масштабное загрязнение водоема.

Глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Янчук заявил 30 августа, что загрязнение перемещается и достигло Десны.

Заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что загрязнение произошло с какого-то завода на территории России. В частности, загрязнить водоемы мог вражеский спиртзавод или другой завод.