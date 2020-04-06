Сейм Польши принял закон о проведении выборов президента по почте
Польский сейм принял закон, согласно которому президентские выборы 2020 года проведут путем голосования по почте. Кроме того, в условиях эпидемии коронавируса маршал Сейма может приказать изменить дату выборов.
Об изменениях законодательства, которые позволят провести выборы в другом формате, сообщает RMF24.pl.
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Новый закон предусматривает, что президентские выборы 2020 года будут проводиться только путем голосования по почте,
– говорится в сообщении.
Это же решение будет касаться и второго тура выборов. За документ 6 апреля проголосовали 230 депутатов.
Как будет проходить голосование
Оно продлится без перерыва с 6 утра до 20 вечера. В течение этих часов избирателям – самостоятельно или через другого человека – придется поместить конверт в специально подготовленный ящик. В этом конверте должна быть карточка для голосования и подписанная декларация о личном и тайном голосовании.
Кроме того, в законодательстве предусмотрели, что маршал Сейма в условиях эпидемии может изменить дату выборов. Однако новая дата президентских выборов должна отвечать требованиям конституции.
Что известно о выборах президента в Польше?Первый тур выборов назначен на 10 мая 2020 года. Если в результате голосования ни один кандидат не наберет 50% и более голосов, через две недели проведут второй тур.
Коронавирус в Польше
- По состоянию на 6 апреля в Польше на коронавирус заболели 4 тысячи 413 человек, умерло – 107, выздоровели – 162.
- Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работают продуктовые магазины и аптеки.
- Несовершеннолетние лица могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
- Посещать парки, скверы, набережные запретили.
- Закрыты все гостиницы и хостелы, салоны красоты. Также строго запрещено предоставлять любые косметические или иные услуги на дому.
- За нарушение любых правил, что ввело правительство, штраф – от 5 до 30 тысяч злотых.
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