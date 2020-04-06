Сейм Польши принял закон о проведении выборов президента по почте

Польский сейм принял закон, согласно которому президентские выборы 2020 года проведут путем голосования по почте. Кроме того, в условиях эпидемии коронавируса маршал Сейма может приказать изменить дату выборов.

Об изменениях законодательства, которые позволят провести выборы в другом формате, сообщает RMF24.pl.

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Новый закон предусматривает, что президентские выборы 2020 года будут проводиться только путем голосования по почте,

– говорится в сообщении.

Это же решение будет касаться и второго тура выборов. За документ 6 апреля проголосовали 230 депутатов.

Как будет проходить голосование

Оно продлится без перерыва с 6 утра до 20 вечера. В течение этих часов избирателям – самостоятельно или через другого человека – придется поместить конверт в специально подготовленный ящик. В этом конверте должна быть карточка для голосования и подписанная декларация о личном и тайном голосовании.

Кроме того, в законодательстве предусмотрели, что маршал Сейма в условиях эпидемии может изменить дату выборов. Однако новая дата президентских выборов должна отвечать требованиям конституции.

Что известно о выборах президента в Польше?Первый тур выборов назначен на 10 мая 2020 года. Если в результате голосования ни один кандидат не наберет 50% и более голосов, через две недели проведут второй тур.

Коронавирус в Польше

По состоянию на 6 апреля в Польше на коронавирус заболели 4 тысячи 413 человек , умерло – 107, выздоровели – 162.

, умерло – 107, выздоровели – 162. Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работают продуктовые магазины и аптеки.

Несовершеннолетние лица могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Посещать парки, скверы, набережные запретили.

Закрыты все гостиницы и хостелы, салоны красоты. Также строго запрещено предоставлять любые косметические или иные услуги на дому.

За нарушение любых правил, что ввело правительство, штраф – от 5 до 30 тысяч злотых.



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