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      Сейм Польши принял закон о проведении выборов президента по почте

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      Сейм Польщі ухвалив закон про проведення виборів президента поштою / rmf24.pl

      Польский сейм принял закон, согласно которому президентские выборы 2020 года проведут путем голосования по почте. Кроме того, в условиях эпидемии коронавируса маршал Сейма может приказать изменить дату выборов.

      Об изменениях законодательства, которые позволят провести выборы в другом формате, сообщает RMF24.pl.

      Обратите внимание В Польше рассказали, когда ждут пик эпидемии коронавируса

      Новый закон предусматривает, что президентские выборы 2020 года будут проводиться только путем голосования по почте,
      – говорится в сообщении.

      Это же решение будет касаться и второго тура выборов. За документ 6 апреля проголосовали 230 депутатов.

      Как будет проходить голосование

      Оно продлится без перерыва с 6 утра до 20 вечера. В течение этих часов избирателям – самостоятельно или через другого человека – придется поместить конверт в специально подготовленный ящик. В этом конверте должна быть карточка для голосования и подписанная декларация о личном и тайном голосовании.

      Кроме того, в законодательстве предусмотрели, что маршал Сейма в условиях эпидемии может изменить дату выборов. Однако новая дата президентских выборов должна отвечать требованиям конституции.

      Что известно о выборах президента в Польше?Первый тур выборов назначен на 10 мая 2020 года. Если в результате голосования ни один кандидат не наберет 50% и более голосов, через две недели проведут второй тур.

      Коронавирус в Польше

      • По состоянию на 6 апреля в Польше на коронавирус заболели 4 тысячи 413 человек, умерло – 107, выздоровели – 162.
      • Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работают продуктовые магазины и аптеки.
      • Несовершеннолетние лица могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
      • Посещать парки, скверы, набережные запретили.
      • Закрыты все гостиницы и хостелы, салоны красоты. Также строго запрещено предоставлять любые косметические или иные услуги на дому.
      • За нарушение любых правил, что ввело правительство, штраф – от 5 до 30 тысяч злотых.

      Чому краще не виходити з дому
      Почему лучше не выходить во время пандемии? / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Польши Новости политики
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