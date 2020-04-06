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      Сейм Польщі ухвалив закон про проведення виборів президента поштою

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      Сейм Польщі ухвалив закон про проведення виборів президента поштою / rmf24.pl

      Польський сейм ухвалив закон, відповідно до якого президентські вибори 2020 року проведуть шляхом голосування поштою. Крім того, в умовах епідемії коронавірусу маршал Сейму може наказати змінити дату виборів.

      Про зміни законодавства, які дозволять провести вибори в іншому форматі, повідомляє RMF24.pl.

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      Новий закон передбачає, що президентські вибори 2020 року будуть проводитися лише шляхом голосування поштою,
      – йдеться у повідомленні.

      Це ж рішення стосуватиметься й другого туру виборів. За документ 6 квітня проголосували 230 депутатів.

      Як відбуватиметься голосування

      Воно триватиме без перерви з 6 ранку до 20 вечора. Протягом цих годин виборцям – самостійно або через іншу людину – доведеться помістити конверт у спеціально підготовлену скриньку. У цьому конверті має бути картка для голосування та підписана декларація про особисте та таємне голосування.

      Крім того, у законодавстві передбачили, що маршал сейму в умовах епідемії може змінити дату виборів. Однак нова дата президентських виборів повинна відповідати вимогам конституції.

      Що відомо про вибори президента у Польщі? Перший тур виборів призначили на 10 травня 2020 року. Якщо у результаті голосування жоден кандидат не набере 50% і більше голосів, через два тижні проведуть другий тур.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Польщі Новини політики
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