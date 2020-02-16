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      Секретарь СНБО в Иране почтил память погибших в авиакатастрофе МАУ

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      Секретарь СНБО в Иране почтил память погибших в авиакатастрофе МАУ / www.rnbo.gov.ua

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов с 15 по 17 февраля находится с рабочим визитом в Иране. В воскресенье, 16 февраля, он почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

      Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком возложили цветы на место трагедии украинского самолета, сообщили на сайте СНБО.

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      После этого в память о погибших они поставили 11 свечей в Ванкском соборе святого Всеспасителя.

      Сегодня, в сорок дней гибели украинцев в результате авиакатастрофы самолета МАУ почтили в Тегеране их память. Возложили цветы на место трагедии украинского самолета,
      – написал Данилов в фейсбуке.


      Данилов почтил память погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ

      Алексея Данилова пригласил в Тегеран секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, чтобы совместно расследовать сбитие украинского самолета авиаперевозчика МАУ. Данилов призвал продолжить совместное украинско-иранское сотрудничество для того, чтобы ускорить завершение дела.

      Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране: главное

      • Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" упал вскоре после вылета утром 8 января. На его борту были 179 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев. Никто из них не выжил.
      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • 19 января тела погибших украинцев вернули в Украину. В аэропорту "Борисполь" состоялась церемония прощания. 20 января жертв авиакатастрофы похоронили в их родных городах.
      • 2 февраля в сети появилась расшифровка переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету с момента пуска, и до того, как она попала в самолет МАУ.


      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Алексей Данилов СНБО Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Катастрофа
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