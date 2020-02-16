Секретарь СНБО в Иране почтил память погибших в авиакатастрофе МАУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов с 15 по 17 февраля находится с рабочим визитом в Иране. В воскресенье, 16 февраля, он почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком возложили цветы на место трагедии украинского самолета, сообщили на сайте СНБО.

К теме: Какую компенсацию получат родственники погибших в авиакатастрофе МАУ

После этого в память о погибших они поставили 11 свечей в Ванкском соборе святого Всеспасителя.

Сегодня, в сорок дней гибели украинцев в результате авиакатастрофы самолета МАУ почтили в Тегеране их память. Возложили цветы на место трагедии украинского самолета,

– написал Данилов в фейсбуке.



Данилов почтил память погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ

Алексея Данилова пригласил в Тегеран секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, чтобы совместно расследовать сбитие украинского самолета авиаперевозчика МАУ. Данилов призвал продолжить совместное украинско-иранское сотрудничество для того, чтобы ускорить завершение дела.

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране: главное

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" упал вскоре после вылета утром 8 января. На его борту были 179 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев. Никто из них не выжил.

Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.

19 января тела погибших украинцев вернули в Украину. В аэропорту "Борисполь" состоялась церемония прощания. 20 января жертв авиакатастрофы похоронили в их родных городах.

2 февраля в сети появилась расшифровка переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету с момента пуска, и до того, как она попала в самолет МАУ.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала