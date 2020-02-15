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      Какую компенсацию получат родственники погибших в авиакатастрофе МАУ

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      Последствия авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / Getty images

      Родственники погибших пассажиров и членов экипажа рейса МАУ получат компенсации, которые превысят 80 тысяч долларов на человека. Сейчас точную сумму обсуждают с властями Ирана.

      Глава МИД Вадим Пристайко в Мюнхене рассказал, что 80 тысяч – это стандартная выплата по законодательству Ирана, сообщает "Европейская правда".

      Обратите внимание: Авиакатастрофа МАУ: в Канаде требуют от Ирана более 1 миллиарда долларов компенсации

      По словам политика, в Тегеране соглашаются, чтобы сумма компенсации была выше.

      Это на самом деле совсем другие механизмы и совсем другие суммы, начиная от выплат, которые обеспечиваются страховыми компаниями, также выплат, которые обеспечивают наши авиалинии,
      – пояснил Пристайко.

      Авиакомпания МАУ уже вышла на контакт с родственниками погибших, не только украинцев. Пристайко отметил, что в целом это очень сложная юридическая процедура.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

      Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина требует полной компенсации.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідуванняГлавные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Мюнхенская конференция Постраждалі Вадим Пристайко МАУ авиация Иран Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране
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