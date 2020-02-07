Авиакатастрофа МАУ: в Канаде требуют от Ирана больше 1 миллиарда долларов компенсации

Канадские юристы добиваются группового иска от имени родственников людей, погибших в результате сбития украинского самолета МАУ. Они хотят добиться от Ирана компенсации по меньшей мере в 1,1 миллиарда долларов.

Групповой иск против иранских властей юристы хотят присоединить к другим, которые уже существуют, сообщает The New York Times. Их ведут канадские юристы и они касаются в частности компенсаций для жертв взрывов, убийств и похищений.

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Главным истцом в этом деле является аноним, который идентифицирует себя как Джон Доу. В заявлении он представлен родственником жертвы. Там отмечается, что его лицо не раскрывают, поскольку есть риск, что "его иранская семья может пострадать из-за режима в стране".

В иске обвиняют Иран, его верховного лидера и главных командиров Корпуса исламской революции, в частности главу подразделения, ответственного за сбитие самолета, Амира-Али Гаджизаде.

К слову, правительство Канады выплатит по 25 тысяч канадских долларов (19 тысяч 122 доллара США) семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей страны, которые погибли в результате сбития самолета МАУ в Иране. А между тем украинское правительство выделило семьям погибших украинсцев по 200 тысяч гривен (примерно 8 тысяч 300 долларов США).

Отметим, что Иран неоднократно извинялся за авиакатастрофу самолета МАУ 8 января возле Тегерана и обещал компенсации. Несмотря на это, есть определенные проблемы и с процедурой, и с суммой компенсации.

Президент Украины Владимир Зеленский, 2 февраля, заявил, что у него были долгие разговоры с президентом Ирана Хассаном Рухани. Он рассказал, что иранцы предложили сразу 80 тысяч долларов семье каждого погибшего, но Украина на это не согласилась.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.



Главные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала