Авіакатастрофа МАУ: у Канаді вимагають від Ірану понад 1 мільярд доларів компенсації

Канадські юристи добиваються групового позову від імені родичів людей, які загинули внаслідок збиття українського літака МАУ. Вони хочуть домогтися від Ірану компенсації у щонайменше 1,1 мільярда доларів.

Груповий позов проти іранської влади юристи хочуть приєднати до інших, які вже існують, повідомляє The New York Times. Їх ведуть канадські юристи і вони стосуються зокрема компенсацій для жертв вибухів, вбивств та викрадень.

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Головним позивачем у цій справі є анонім, який ідентифікує себе як Джон Доу. У заяві він представлений родичем жертви. Там зазначається, що його особу не розкривають, оскільки є ризик, що "його іранська сім’я може постраждати через режим у країні".

У позові обвинувачують Іран, його верховного лідера та головних командирів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема голову підрозділу, відповідального за збиття літака, Аміра Алі Гаджізаде.

До слова, уряд Канади виплатить по 25 тисяч канадських доларів (19 тисяч 122 долари США) сім'ям кожного з 57 громадян та 29 постійних мешканців країни, які загинули внаслідок збиття літака МАУ в Ірані. А тим часом український уряд виділив сім’ям загиблих українців по 200 тисяч гривень (приблизно 8 тисяч 300 доларів США).

Відзначимо, що Іран неодноразово вибачався за авіакатастрофу літака МАУ 8 січня біля Тегерана та обіцяв компенсації. Попри це, є певні проблеми і з процедурою, і з сумою компенсації.

Президент України Володимир Зеленський, 2 лютого, заявляв, що мав довгі розмови з президентом Ірану Хассаном Рухані. Він розповів, що іранці запропонували одразу 80 тисяч доларів сім'ї кожного загиблого, але Україна на таке не погодилася.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.



Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.



Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу