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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Яку компенсацію отримають родичі загиблих у авіакатастрофі МАУ

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      Наслідки авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / Getty images

      Родичі загиблих пасажирів та членів екіпажу рейсу МАУ отримають компенсації, які перевищать 80 тисяч доларів на особу. Наразі точну суму обговорюють із владою Ірану.

      Глава МЗС Вадим Пристайко у Мюнхені розповів, що 80 тисяч – це стандартна виплата за законодавством Ірану, повідомляє "Європейська правда".

      Зверніть увагу: Авіакатастрофа МАУ: у Канаді вимагають від Ірану понад 1 мільярд доларів компенсації

      За словами політика, у Тегерані погоджуються, щоб сума компенсації буде вищою.

      Це насправді зовсім інші механізми і зовсім інші суми, починаючи від виплат, які забезпечуються страховими компаніями, також виплат, які забезпечують наші авіалінії,
      – пояснив Пристайко.

      Авіакомпанія МАУ вже вийшла на контакт із родичами загиблих, не тільки українців. Пристайко наголосив, що загалом це дуже складна юридична процедура.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагає повної компенсації.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідування
      Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Мюнхенська конференція Постраждалі Вадим Пристайко МАУ авіація Іран Жертви Гроші Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Новини політики
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