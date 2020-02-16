Секретар РНБО в Ірані вшанував пам'ять загиблих в авіакатастрофі МАУ

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов з 15 по 17 лютого перебуває з робочим візитом в Ірані. У неділю, 16 лютого, він вшанував пам'ять українців, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ.

Данілов разом з послом України в Ірані Сергієм Бурдиляком поклали квіти на місце трагедії українського літака, повідомили на сайті РНБО.

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Після цього у пам'ять за загиблими вони поставили 11 свічок у Ванкському соборі святого Всеспасителя.

Сьогодні, у сороковини загибелі українців внаслідок авіакатастрофи літака МАУ вшанували у Тегерані їх пам'ять. Поклали квіти на місце трагедії українського літака,

– написав Данілов у фейсбуці.



Данілов вшанував пам'ять загиблих українців в авіакатастрофі МАУ

Олексія Данілова запросив до Тегерану секретар Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Шамхані, аби спільно розслідувати збиття українського літака авіаперевізника МАУ. Данілов закликав продовжити спільну українсько-іранську співпрацю для того, аби прискорити завершення справи.

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані: головне

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" впав невдовзі після вильоту вранці 8 січня. На його борту були 179 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

19 січня тіла загиблих українців повернули в Україну. В аеропорту "Бориспіль" відбулася церемонія прощання. 20 січня жертв авіакатастрофи поховали у їхніх рідних містах.

2 лютого у мережі з'явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу