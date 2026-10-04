На Буковине прошли секретные соревнования операторов БПЛА Сил обороны Украины – "Дикие дроны"

На Буковине 29 – 30 сентября в тайне прошли пятые военно-спортивные соревнования "Дикие дроны" среди лучших операторов БПЛА Сил обороны Украины. За первенство соревновались 20 команд, которые выполняли задания на FPV-дронах, тяжелых бомбардировщиках Vampire и DJI Mavic.

Об этом рассказывают организаторы мероприятия.

Кто победил на секретных соревнованиях?

В соревнованиях приняли участие 20 команд: 17 боевых подразделений Сил обороны и три учебных центра, которые готовят операторов БПЛА. Большинство военнослужащих приехали на Буковину непосредственно из районов выполнения боевых задач.

В этом году "Дикие дроны" проходили в режиме абсолютной секретности с усиленными мерами безопасности.

В течение двух дней военные соревновались в управлении FPV-дронами Shrike, тяжелыми бомбардировщиками Vampire ("Баба Яга") и квадрокоптерами DJI Mavic. Дисциплины были разработаны на основе реального боевого опыта украинских операторов БПЛА – они моделировали задачи, которые военные выполняют на фронте.

"Дикие дроны" / Фото предоставлены 24 Каналу

Для обеспечения равных условий участники использовали идентичные беспилотные системы производства SkyFall. В ходе мероприятия также впервые был представлен дрон среднего радиуса действия Thor Hammer.

В дисциплине FPV результаты распределились так:

1 место – 421-й отдельный батальон беспилотных систем ДШВ "Сапсан". Команда получила 3 комплекса Vampire.

2-е место – батальон беспилотных систем Combat Hawks 25-й воздушно-десантной бригады. Приз – 3 комплекса Vampire.

3 место – 429-я отдельная бригада беспилотных систем "Ахиллес". Команда получила 1 комплекс Vampire.

В то же время в командном зачете, где военные выполняли задания на DJI Mavic, FPV Shrike и Vampire, победу одержала 429-я отдельная бригада беспилотных систем "Ахилл". Они получили мобильный пункт управления БПЛА от Thor's Haven и 800 тысяч гривен субвенции от Черновицкой ОГА.

Второе место занял 5-й пограничный отряд "Прайм". Военные получили сертификат на 500 тысяч гривен от VYRIY и еще 500 тысяч гривен субвенции.

Третьим стал 36-й отдельный батальон морской пехоты, ББпС "Вартовые". Команда получила сертификат на 500 тысяч гривен от партнера соревнований и 300 тысяч гривен субвенции от ОГА.

Организаторы отмечают, что главная цель соревнований – психологическое восстановление и реабилитация военнослужащих посредством участия в военно-спортивных мероприятиях.

В то же время соревнования " "Дикие дроны"" стали площадкой для обмена боевым опытом между операторами различных подразделений и производителями беспилотных систем.

В ходе пятых соревнований также была представлена "Дикая Родина" – экосистема военно-спортивных проектов, в которую входят "Дикие Дроны", "Дикая Гонка" и будущее направление "Дикие НРК", посвященное наземным роботизированным комплексам.

Соревнования организовали 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", общественная организация "Дикая Гонка", учебный центр "ДОВЖИК" и CAS.