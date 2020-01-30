Сексизм, ругательства и унижение достоинства: что делать, если нарушают закон о рекламе

В рекламе сейчас часто случаются проявления сексизма, унижение достоинства, использование нецензурной лексики и русского языка. Госсекретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко объяснил, действительно ли закон о рекламе работает и какой она должна быть, несмотря на то, что нарушения случаются.

Свое мнение он высказал в прямом эфире 24 канала.

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Соавтор закона Артем Биденко отметил, что с началом войны и аннексии многое изменилось, в том числе и подходы в рекламе и маркетингу. Эксперт рассказал, что этот закон является устаревшим и нуждается в обновлении, поскольку был написан более десяти лет назад. Он отметил, что уже есть несколько новых версий, которые будут рассматриваться на ближайших сессиях Верховной Рады,

Согласно закону о рекламе, лица, виновные в нарушении несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Если кто считает, что его права нарушены – он может обратиться в суд. Если же общественные организации видят, что нарушены какие-то пункты закона, они могут обратиться в Защиту прав потребителей. Ранее этим занималась Госинспекция,

– добавил Биденко.

Если вы такую ​​рекламу увидели, можно подать жалобу в орган города, который отвечает за внешнюю рекламу или в управление защиты прав потребителей вашего города. Также стоит обращаться напрямую в суд если, например, изображено лицо человека без его разрешения и присутствует оскорбление.

Что известно о рекламе в Украине?

Закон "О рекламе" приняли еще в 2008 году. Недобросовестная реклама определяется Законом Украины и запрещена.

Признаки недобросовестной рекламы: