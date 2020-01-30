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      Сексизм, лайка та приниження гідності: що робити, якщо порушують закон про рекламу

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      У рекламі зараз часто трапляються прояви сексизму, приниження гідності, використання нецензурної лексики та російської мови. Держсекретар Міністерства культури, молоді та спорту Артем Біденко пояснив, чи справді закон про рекламу працює та якою вона має бути, попри те, що порушення трапляються.

      Свою думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

      Цікаво: З 16 січня уся реклама має бути виконана українською мовою

      Співавтор закону Артем Біденко наголосив, що з початком війни та анексії багато чого змінилося, зокрема й підходи в рекламі та маркетингу. Експерт розповів, що цей закон є застарілим та потребує оновлення, оскільки був написаний понад десять років тому. Він зазначив, що вже є кілька нових версій, які розглядатимуться на найближчих сесіях Верховної Ради,

      Відповідно до закону про рекламу, особи, які винні у порушенні несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

      Якщо хто вважає, що його права порушено – він може звернутися до суду. Якщо ж громадські організації бачать, що порушено якісь пункти закону, вони можуть звернутися в Захист прав споживачів. Раніше цим займалася Держінспекція, – додав Біденко.

      Якщо ж таку рекламу побачили, можна подати скаргу в орган міста, який відповідає за зовнішню рекламу або в управління Захисту прав споживачів вашого міста. Також варто звертатися напряму до суду якщо, наприклад, зображено обличчя людини без її дозволу і є образою.

      Що відомо про рекламу в Україні?

      Закон "Про рекламу" прийняли ще у 2008 році. Недобросовісна реклама визначається Законом України та є забороненою.

      Ознаки недобросовісної реклами:

      • неточність,
      • недостовірність,
      • двозначність,
      • перебільшення,
      • замовчування,
      • порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження та інших вимог,
      • введення в оману споживачів,
      • завдання шкоди особам або державі.

       

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      Теги: Новини України Реклама Законодавство Медіа Міністерство культури, молоді та спорту
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